PALERMO: ORLANDO, USCITI DA EMERGENZA E ORA PORTARE AVANTI LAVORO AVVIATO (4)

17 maggio 2017- 10:16

(AdnKronos) - "Vogliamo continuare a rafforzare lo sport, come elemento per costruire cittadinanza e socialità, grazie a tanti impianti sportivi diffusi nei quartieri e nelle aree verdi oggi abbandonate - spiega ancora Leoluca Orlando nel programma- Vogliamo dare strumenti e impianti allo sport di eccellenza, perché Palermo ha mostrato di poter accogliere al meglio grandi eventi e può esprimere grandi risultati che soddisfino le aspettative di appassionati e tifosi. Vogliamo continuare a costruire una città innovativa, con infrastrutture e servizi di nuova generazione che guardino al futuro, utilizzando al meglio il già realizzato grande anello telematico. Una città con nuove energie e che sfrutti nuove energie"."Vogliamo proseguire il percorso per dare ai palermitani e ai turisti servizi d’avanguardia e intelligenti, che rendano facile la vita e restituiscano tempo per la socialità - prosegue Orlando - Vogliamo favorire la presenza di turisti sempre più numerosi, continuando a promuovere nel mondo l’immagine migliore di Palermo e offrendo nuovi servizi e nuove infrastrutture. E’ adesso tempo per un modello di sviluppo che utilizzi l’ormai consolidata attrattività turistica della città. Dopo aver ottenuto il riconoscimento di 7 monumenti nel Patrimonio Unesco, vogliamo che un altro monumento, il Castello di Maredolce con il suo parco, entri nella lista del Patrimonio mondiale insieme al Festino di Santa Rosalia, simbolo di Palermo e dei palermitani"."Vogliamo sfruttare l’essere Capitale italiana della cultura e capitale dei giovani come volano per realizzare nuove iniziative, coinvolgere la città e attrarre nuove risorse e nuovi investimenti. Vogliamo confermare che la cultura è un motore dell’economia. Di una economia che rispetta e valorizza le tradizioni, di una economia che ha al centro l’essere umano - conclude Orlando - Vogliamo dare a Palermo un nuovo volto, nel quale la mobilità dolce e sostenibile è il perno delle relazioni fra i quartieri e fra i cittadini. Vogliamo rifunzionalizzare la circonvallazione, portare il tram nella periferia nord e oltre la circonvallazione a sud, realizzando un nuovo ponte sull’Oreto avendo per tutte queste opere approvato i relativi progetti e già ottenuto i necessari finanziamenti. Soprattutto vogliamo che nuovi cantieri da fare in città siano fatti “con” e “per” i cittadini e non “contro”, con tempi e modalità di esecuzione dei lavori rispettosi della vita della città e confrontati con cittadini e associazioni. Col nuovo Piano Regolatore vogliamo realizzare una città più umana e sostenibile, che ritrova le proprie radici nel rapporto con il mare e collega questo alla Conca d’Oro, con strumenti per la mobilità di massa e reti di piste ciclabili ed aree verdi. Tutto questo però è necessario volerlo e costruirlo insieme. In squadra".