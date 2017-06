PALERMO: ORLANDO, VISITA REALI OLANDA IMPORTANTE RICONOSCIMENTO

21 giugno 2017- 16:35

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "La presenza in città dei reali dei Paesi Bassi e la contemporanea presenza di autorità politiche di governo e della magistratura del paese che condivide con l'Italia una forte sintonia politica internazionale, rappresentano un importante riconoscimento alla città di Palermo che, in toto, è oggi assurta a modello, su scala europea e mondiale, non solo per la sua pratica e cultura dell'accoglienza ma anche per la lotta alla criminalità organizzata legata alla tratta di esseri umani". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando la visita in città di re Willem e della regina Maxima. "L'attenzione rivolta al percorso di rinascita della città e alle sue realtà sociali più vive, l'interesse per la pratica dell'accoglienza e della solidarietà, il riconoscimento del lavoro svolto dagli organi giudiziari per il contrasto della tratta - ha sottolineato Orlando - sono tutti elementi di orgoglio per il sindaco della città, per quello che è apparso come un modello di comunità che affronta un tema con una importante visione del futuro. Una visione basata sui valori imprescindibili della solidarietà, del dialogo, dell'accoglienza e della legalità".