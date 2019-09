9 settembre 2019- 14:49 Palermo: parte Odisseo, Comune scuole e associazioni contro la povertà educativa (4)

(AdnKronos) - "Ancora una conferma dell'attenzione per le periferie e della partecipazione dei cittadini dell’oltre Oreto – ha commentato iil sindaco di Palermo Leoluca Orlando - Il progetto Odisseo darà vita al primo Ostello di Comunità di Palermo in cui oltre all’ospitalità saranno presenti servizi ai cittadini anche cogestiti. Il tutto a conferma dell'importanza cruciale che la sinergia fra pubblico e privato riveste nel costruire la 'Casa comune' dei diritti e della partecipazione nella nostra comunità". I lavori per la realizzazione dell’Ostello inizieranno ad ottobre e dureranno presumibilmente 6 mesi. Nel frattempo, partiranno gli avvisi per la selezione del personale e i corsi di formazione e le altre attività all’interno delle Scuole e dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva.