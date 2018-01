PALERMO: PAURA A MONREALE, CROLLA FACCIATA PALAZZINA DISABITATA

3 gennaio 2018- 21:14

Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - Paura a Monreale, nel Palermitano, dove la facciata di una palazzina disabitata è crollata. Il cedimento è avvenuto in via Umberto I. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti sotto le macerie. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per verificare se il cedimento abbia danneggiato l'edificio adiacente, su cui la vecchia palazzina si è 'adagiata'. L'area è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.