PALERMO: PAURA IN CITTà, SCATTANO DUE FALSI ALLARMI BOMBA

25 maggio 2017- 12:01

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Duplice allarme bomba stamani a Palermo. Una telefonata ha segnalato uno zaino abbandonato al Convitto nazionale Giovanni Falcone. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, che hanno fatto evacuare a scopo precauzionale studenti e insegnanti. La bonifica della struttura ha dato esito negativo e ragazzi e docenti sono stati fatti rientrare in classe. Il secondo allarme bomba, invece, è scattato in piazza Ignazio Florio, dove, invece, è stata segnalata una valigia sospetta a pochi metri dal Consolato tunisino. Sul posto ci sono la Polizia e gli artificieri, che stanno mettendo in sicurezza l'area. Ieri la presenza di un ordigno era stata segnalata al liceo classico Garibaldi, ma i controlli anche in questo caso hanno dato esito negativo.