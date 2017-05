PALERMO: PENSIONATA PESTATA E RIDOTTA IN FIN DI VITA, ARRESTATA ANCHE UNA DONNA

30 maggio 2017- 16:12

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato ha arrestato Veronica Rizzo, 20 anni di Belmonte Mezzagno (Palermo), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip di Palermo. La donna è la compagna di Domenico Federico, il 22enne sempre di Belmonte Mezzagno, già tratto in arresto dagli agenti subito dopo il tentato omicidio di una pensionata, aggredita e ridotta in fin di vita nel suo appartamento di via Empedocle Restivo. Quello di Veronica Rizzo è il terzo arresto dei 'Falchi' della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile per la violenta aggressione consumata qualche giorno fa nel capoluogo siciliano. A distanza di qualche minuto dal violento pestaggio fu la stessa pensionata, stremata e gravemente ferita, a fornire agli investigatori i nomi dei suoi carnefici, consentendo alla Polizia di Stato di ricostruire movente e dinamica della spedizione punitiva. Federico, operaio impegnato in lavori di ristrutturazione nella casa della vittima, era stato accusato dalla donna di essersi appropriato di un portafogli e di alcuni monili trovati nell'appartamento durante i lavori. Così per convincere la vittima della sua innocenza il 22enne, in compagnia della convivente e di un amico 17enne, avrebbe raggiunto la donna nell'abitazione il pomeriggio del 7 maggio scorso.