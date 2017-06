PALERMO: PER ORLANDO PREMIO DI MAGGIORANZA, FORELLO IL PIù VOTATO

13 giugno 2017- 11:32

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Non sufficienti per essere eletto sindaco ma abbastanza per fare di lui il più votato e del M5s il primo partito a Palermo. Ugo Forello, candidato primo cittadino dei pentastellati incassa la sua vittoria personale. Alle amministrative di domenica scorsa ha ottenuto 5.262 voti. Un bel bottino per il fondatore di Addiopizzo che conquista così uno dei sei scranni del M5s a Sala delle Lapidi. I pentastellati entrano nel Consiglio comunale, un risultato che cinque anni fa fu mancato dall'allora candidato sindaco Riccardo Nuti. Allora i grillini raccolsero 11mila voti contro gli oltre 44mila di questa tornata elettorale, "azzoppata dall'inchiesta giudiziaria e dagli attacchi di cui Forello è rimasto vittima e che avrebbero steso anche un toro" dice Giancarlo Cancelleri, parlamentare del M5s all'Ars e candidato governatore in pectore alle regionali d'autunno. Con il 13,08 per cento delle preferenze, i grillini diventano la prima forza a Sala delle Lapidi, seguiti dal Mov139 e Forza Italia che ottengono l'8,61 per cento delle preferenze con oltre 20mila voti per ciascuna lista. Per il movimento fondato dal sindaco scattano cinque scranni (confermati tra gli altri i consiglieri uscenti Fabrizio Ferrara e Paolo Caracausi, oltre al presidente del Consiglio Salvatore Orlando) e quattro per Forza Italia. "Un risultato importantissimo per un partito da ricostruire, abbiamo superato il risultato ottenuto cinque anni fa e ripartiamo da qui per i prossimi appuntamenti elettorali" dice il leader azzurro in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Tra i forzisti il più votato è il capogruppo uscente Giulio Tantillo con 3669 preferenze, seguito da una 'figlia d'arte', Sabrina Figuccia (sorella del deputato regionale Vincenzo e figlia del consigliere comunale uscente Angelo).