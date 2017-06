PALERMO: PER ORLANDO PREMIO DI MAGGIORANZA, FORELLO IL PIù VOTATO (2)

13 giugno 2017- 11:32

(AdnKronos) - Ma lo scrutinio andato avanti sino all'alba di oggi ha consegnato alla coalizione di Orlando anche un altro risultato: il premio di maggioranza. Il 40,07 per cento dei voti delle liste che hanno superato la soglia di sbarramento si traduce, infatti, in 24 consiglieri eletti su 40 a Sala delle Lapidi. Oltre a Mov 139, cinque scranni a testa vanno anche alla lista del Pd e di Alternativa popolare (Democratici e popolari), a Uniti per Palermo e a Palermo 2022. Quattro, invece, a Sinistra Comune, che porta in Consiglio comunale gli assessori uscenti Giusto Catania e Barbara Evola. Di diritto a Sala delle Lapidi entra il candidato sindaco arrivato secondo, l'ex dem e leader de I Coraggiosi Fabrizio Ferrandelli.Gli altri 16 seggi vanno all’opposizione. Oltre i sei eletti grillini (tra i quali anche il poliziotto Igor Gelarda arrivato secondo alle Comunarie che hanno incoronato candidato sindaco Forello) e i quattro azzurri, approdano al Consiglio comunale quattro consiglieri della lista dell'ex deputata regionale Marianna Caronia, che con oltre 3.300 preferenze è la donna con più preferenze in questa tornata elettorale. Due seggi vanno, infine alla lista dei Coraggiosi di Ferrandelli, che vede eletto l’avvocato Claudio Volante, nei giorni scorsi al centro delle polemiche per via del censimento degli aspiranti Pip nel suo studio legale. Fuori da Sala delle Lapidi, invece, Cantiere popolare di Saverio Romano che non ha superato lo sbarramento, racimolando poco più di 10mila voti e fermandosi al 4,26 per cento delle preferenze.