PALERMO: PESTATO A SANGUE E RIDOTTO IN FIN DI VITA, UN 16ENNE LA VITTIMA

28 giugno 2017- 20:36

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - La Polizia ha identificato il giovane massacrato di botte ieri notte a Palermo e abbandonato in fin di vita sotto il ponte di via Giafar a Brancaccio. Si tratta di un 16enne palermitano, che si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Civico. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico e al momento si trova ricoverato in Rianimazione in coma farmacologico. Chi lo ha pestato a sangue lo ha lasciato a terra senza documenti nel quartiere alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, qualcuno ha chiamato il 118 avvertendo della presenza di un ragazzo gravemente ferito. Quando i sanitari sono giunti sul posto lo hanno trovato con il volto tumefatto, lividi e fratture in diverse parti del corpo. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile.