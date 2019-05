31 maggio 2019- 19:49 Palermo: piazza Noce si rifà il look, wifi gratuito e nuova illuminazione

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - E' stata inaugurata oggi pomeriggio la nuova sistemazione di piazza Noce, a Palermo, dove nelle ultime settimane si è proceduto al rifacimento della pavimentazione, alla sistemazione del verde, alla rimozione della cancellata che racchiudeva la stele votiva dedicata alla Madonna, collocando inoltre una nuova illuminazione ed un impianto di wi-fi gratuito fornito dalla rete comunale. Presenti all'inaugurazione il Sindaco, Leoluca Orlando, il Vice Sindaco Fabio Giambrone, il parroco della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, Padre Salvatore Lo Curto, nonché i responsabili di tutti gli uffici e delle aziende comunali che hanno collaborato ai lavori. "E' un momento importante per il quartiere - ha detto il Sindaco - perché questa piazza è davvero il cuore vivo della Noce. Questo intervento di sistemazione, piccolo ma significativo è il risultato di un lavoro tutto interno al Comune, senza appalti esterni e grazie alla dedizione di personale e uffici, cui va tutta la nostra gratitudine. Oggi consegnamo questo spazio alla cura dei cittadini della Noce, ai commercianti della piazza e ai tanti che qui potranno venire e vivere uno spazio di socialità".Il Vice Sindaco Giambrone ha sottolineato come "ora la piazza sarà ancora più fruibile e fruita dai cittadini del quartiere, potrà essere un luogo di incontro per le famiglie, per i giovani, per tutti coloro che vogliono vivere gli spazi comuni. Un grande ringraziamento va rivolto a chi all'interno del quartiere ha fortemente voluto questa riqualificazione, alle scuole della zona, ai commercianti ed alle associazioni che operano in questa area della città. Sono ovviamente grato al Coime che ha curato i lavori principali, così come alla SISPI e ad AMG che hanno dotato la piazza rispettivamente dell'impianto wi-fi free e di quello di illuminazione. Un grazie infine alla Reset, i cui operai hanno collaborato ai lavori di abbellimento della piazza che da oggi torna ad essere uno spazio di tutti e per tutti".Per il Presidente della V Circoscrizione Fabio Teresi, "Piazza Noce torna a rivivere. Avevamo promesso che si sarebbe realizzato questa riqualificazione ed è stato fatto. Continuano quindi gli interventi nei nostri quartieri, convinti come siamo che la cura del bello può far vivere meglio i nostri concittadini".