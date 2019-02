25 febbraio 2019- 16:00 Palermo: picchiava la moglie, per la prima volta disposto il braccialetto elettronico (2)

(AdnKronos) - L'uomo è accusato di maltrattamenti anche nei confronti del figlio di sei anni, anche se non lo ha picchiato. Ma secondo la Corte di cassazione se un uomo maltratta la moglie di fronte al figlio, la volenza assistita viene considerata anche maltrattamento. La donna avrebbe subito per molti anni vessazioni psicologiche e maltrattamenti di ogni tipo. Lui, come emerge dall'inchiesta coordinata da Annamaria Picozzi, avrebbe persino preteso che la donna giustificasse ogni pagamento effettuato per la spesa. E le lasciava dei biglietti in cui le scriveva "come comportarsi". I biglietti sono stati consegnatoi ai magistrati che indagano. In pochi giorni dall'avvio dell'inchiesta, è stata firmata dalla Procura la misura cautelare e il gip Turturici ha emesso il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico. Secondo gli investigatori si tratta di una "misura molto efficace" perché a distanza si può controllare il marito violento. Nei giorni scorsi è stata firmata anche una convenzione tra il Ministero della Giustizia e alcuni operatori telefonici per l'utiltizzo dei dispositivi. L'indagine è stata condotta dai Carabinieri con il supporto della Polizia di Stato.