11 luglio 2019- 08:01 Palermo: Polizia sgomina cosca criminale nigeriana, 10 fermi

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Con l’operazione “Disconnection zone”, la Polizia di Stato di Palermo ha eseguito all'alba di oggi un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, a carico di cittadini nigeriani, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo, culminate nei provvedimenti restrittivi, in aggiunta agli esiti delle operazioni “Black Axe” e “No fly zone”, "hanno fornito una credibile radiografia di una mafia nigeriana, radicata ed infiltrata nel tessuto economico, criminale cittadino".Con l’operazione di oggi, la Polizia di Stato ha, "di fatto, sgominato una cosca criminale, “Cult”, denominata “Viking”, ben strutturata su tutto il territorio nazionale, avente a Palermo, una base operativa a Ballarò, caratterizzata da una forte struttura gerarchicamente organizzata, con una forte capacità intimidatoria".Il reato contestato ai fermati è di associazione a delinquere di stampo mafioso, con la commissione di delitti contro la persona, soprattutto in occasione di scontri con i cult rivali per il controllo del territorio e la supremazia all’interno della comunità nigeriana.