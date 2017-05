PALERMO: PON INFRASTRUTTURE CELEBRA UE, VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI STORIA E ISTITUZIONI (2)

(AdnKronos) - La manifestazione sarà l’occasione per lanciare un contest online organizzato dal Pon e destinato agli studenti previsto per l’autunno prossimo.L’iniziativa, che vede la partecipazione di Europe Direct Palermo, l’antenna della Commissione europea sul territorio, è promossa per sensibilizzare gli studenti e i cittadini sui valori dell’appartenenza all’Unione Europea e informare sulle iniziative del Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020. Domani, a piazza Verdi a Palermo, sarà allestita l’area attrezzata che dalla mattina accoglierà le scuole superiori. A partire dalle 14.30 l’evento sarà aperto al pubblico interessato. L’iniziativa è gratuita.