PALERMO: POPOLO FB SI SPACCA, LA VARDERA? 'UN GENIO' O 'UNO SCHIFOSO'

15 giugno 2017- 13:27

Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Si spacca il popolo dei social. Dopo il giallo sulla candidatura bluff di Ismaele La Vardera a sindaco di Palermo decine di post sono comparsi sulla pagina dell'ex Iena, che avrebbe usato i mesi di campagna elettorale per girare un docufilm sui retroscena del voto in Sicilia. "Quello che hai fatto è a dir poco schifoso - scrive Fabrizio -! C'è chi (anche se pochissimi) ha creduto in te senza sapere che fosse tutta una finzione! Spero che la tua carriera (se così si può chiamare) possa finire al più presto, perché sono le persone come te la rovina di questo paese che giorno dopo giorno sta andando a puttane". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Corrado. "Persone che hanno creduto in un progetto e messo la loro faccia, il loro tempo e i loro soldi - dice - sapendo che il massimo che potesse succedere era farti entrare in consiglio comunale oggi sono venute a sapere che era solo una scusa per fare un documentario. Non sei una iena, sei un maiale! La vita deve riservarti solo fregature come lo sei stato per quelle persone che ti hanno votato o si sono candidate con te!". Per Alessio l'ex Iena "deve essere denunciato, non si fanno queste cose", mentre Barbara si rivolge direttamente al ragazzo con il ciuffo rosso e chiede: "Ma non ti vergogni?".