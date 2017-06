PALERMO: POPOLO FB SI SPACCA, LA VARDERA? 'UN GENIO' O 'UNO SCHIFOSO' (2)

15 giugno 2017- 13:27

(AdnKronos) - Duro il giudizio anche di Agnese: "Insulso, infimo, di cattivo gusto e anche scarsa materia grigia. Spero che qualcuno prenda provvedimenti". E Andrea aggiunge: "Spero che restituisci i soldi delle donazioni, perché altrimenti hai fatto una bella truffa". Decisamente più adirato Giorgio: "Falso siciliano. Non ti far vedere a Palermo che chiunque ti offenderà. I sei venduto ma soprattutto hai tradito noi palermitani... Vergognati". Non tutti, però, attaccano il giovane candidato sostenuto nella corsa a sindaco di Palermo da Lega e Fratelli d'Italia. Così per Christiana "ha fatto benissimo, non vedo l'ora di vedere e sentire cosa esce fuori da tutto questo". "Ha 'rubato' 7000 voti alla Lega hauhauahua è stato un genio" scrive Roberto, mentre per Francesco "A Palermo ci voleva una cosa azzardata e giusta come quella che hai fatto, se andrá in onda non deve avere censure". Concorde anche Letizia: "Palermo aprite gli occhi!!! Ha fatto benissimo.... la rovina di questo paese prima di tutto è #orlando nessuna censura per quello che ha filmato e registrato".