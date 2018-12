18 dicembre 2018- 17:59 Palermo: precipita da secondo piano palazzo, donna gravissima

Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - Una donna di 60 anni, M.G.C, originaria delle Mauritius, è rimasta gravemente ferita a Palermo dopo essere precipitata dalla finestra della sua abitazione. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Vito La Mantia. Secondo quanto la figlia ha raccontato ai soccorritori, la 60enne stava montando le tende quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto in un pozzo luce. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata condotta in gravissime condizioni all'ospedale Civico.