PALERMO: PRESENTATE LISTE A SOSTEGNO DI ORLANDO

17 maggio 2017- 09:18

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) - Grande affluenza questa mattina alla segreteria del Comune di Palermo a Palzzo Jung, nell'ultimo giorno valido per la presentazione delle liste alle prossime elezioni amministrative dell'11 giugno. Primi ad arrivare Fabio Giambrone, che ha coordinato la composizione delle liste del sindaco uscente Leoluca Orlando, il capogruppo di Mov139 Aurelio Schiavone e il coordinatore Enti locali del Pd Antonio Rubino, che hanno presentato tre liste civiche - Movimento 139, Palermo 2022, Mosaico Palermo - e quella dei Democratici popolari, tutte a sostegno del sindaco Leoluca Orlando. Le liste sono state presentate sia per il Consiglio comunale che per le otto circoscrizioni. Unico capolista l'uscente presidente del Consiglio comunale Totò Orlando per Movimento 139. Designati anche i quattro assessori della futura squadra di governo. Si tratta di Iolanda Riolo imprenditrice; Antonino Gentile già direttore regionale dell'Agenzia delle entrate Sicilia; Peppe Mattina del terzo settore e Gaspare Nicotri già segretario generale del Comune. Le liste potranno essere presentate sino alle 12.