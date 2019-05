28 maggio 2019- 17:26 Palermo, presentato il 'Mosaico della Pace'

Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Presentato oggi a Palermo, nello spazio antistante i giardini della Zisa, il "Mosaico della Pace", una iniziativa che prevede la realizzazione di un mosaico composto da 1.000 tessere, ognuna delle quali indica un diversa città. Le prime tre tessere sono quelle di Palermo, Beirut ed Istanbul ed è per questo che stamane era presente all'iniziativa l'Ambasciatrice del Libano, S. E. Mira Daher. L'iniziativa, oltre che il patrocinio del Comune, vede il supporto di diversi organismi internazionali pubblici e privati e dell'Unicef ed è stata promossa da CostaMed, associazione privata che mira alla promozione dei territori attraverso approcci integrati e alla collaborazione fra pubblico e privato.Alla presenza del Vice Sindaco Fabio Giambrone è stata inoltre presentata l'iniziativa dei "Gilet Verdi", volontari che per conto di CostaMed cureranno l'area verde nella quale sorgerà il mosaico in funzione anche di "educatori civici" che promuoveranno il rispetto del decoro e la fruizione dell'area."Questa iniziativa - ha affermato il Sindaco - ci ricorda che Palermo è una città mediterranea, una città che ha legami storici e culturali con le altre grandi città del Mediterraneo e che vede in questo grande mare non un elemento di divisione fra i popoli quanto piuttosto un ponte fra culture e persone".