2 marzo 2019- 14:56 Palermo: quote rosa in neo Giunta Orlando, entra la presidente dell'Amap

Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Una riconferma e una new entry per le quote rosa nella nuova Giunta comunale di Palermo. Resta al suo posto, infatti, Giovanna Marano, ex dirigente sindacale, a cui il sindaco Leoluca Orlando ha affidato le Politiche giovani, la Scuola, il Lavoro e la Salute. Fa, invece, il suo ingresso nell'Esecutivo Maria Prestigiacomo, architetto e imprenditrice nel settore delle piccole e medie imprese, che si occuperà di Lavori pubblici. Da marzo 2014 alla guida dell'Amap, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 35 Comuni della città metropolitana di Palermo, prende il posto di un fedelissimo del sindaco, Emilio Arcuri, consigliere comunale e assessore comunale in diverse sindacature. Orlandiano della prima ora, Arcuri ha da sempre gestito deleghe tecniche e il suo nome è stato al lungo tra i nomi che il primo cittadino ha tentato di 'salvare' nella formazione della nuova Giunta politica. Prestigiacomo lascerà la presidenza dell'Amap.