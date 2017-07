PALERMO: RAID IN SCUOLA DELLO ZEN, DANNEGGIATA STATUA DEDICATA A FALCONE

10 luglio 2017- 13:39

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Vandali in azione alla scuola "Giovanni Falcone" di via Pensabene nel quartiere Zen di Palermo. Ignoti si sono introdotti nel cortile dell'istituto scolastico e hanno staccato la testa e un pezzo del busto alla statua dedicata al giudice antimafia ucciso dal tritolo di Cosa nostra. Poi hanno scagliato la parte di statua divelta contro la vetrata della porta d'ingresso mandandola in frantumi. Sulla vicenda indaga la Polizia.