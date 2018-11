22 novembre 2018- 13:10 Palermo: rapine ai supermercati, due arresti

Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto per i reati di rapina aggravata e detenzione illegale di armi, due giovani palermitani, Michele Francesco Biondo, 21enne e Gioacchino Federico, 24enne, entrambi dello “Sperone”, ritenuti gli autori di quattro rapine a mano armata messe a segno ai danni di un supermercato dello stesso quartiere e sospettati di averne commesse altre quattro ai danni dello stesso esercizio. Gli arresti sono stati effettuati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo nei confronti dei due pregiudicati, a seguito degli esiti delle indagini compiute dagli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. Brancaccio.Quattro gli episodi delittuosi contestati, tutti commessi tra i mesi di giugno e ottobre 2017 ai danni di un supermercato di via Messina Marine ripetutamente preso di mira dai malviventi. L’ultimo assalto il 24 ottobre 2017 quando i poliziotti del Commissariato Brancaccio avevano arrestato in flagranza i due giovani, poi sottoposti ai domiciliari, interrompendo la lunga scia di rapine di cui si erano resi responsabili in quel periodo. Le successive articolate indagini condotte dagli agenti hanno consentito di attribuire ai due malviventi anche le altre rapine compiute ai danni dello stesso supermercato. Sono, inoltre, al vaglio degli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Palermo, ulteriori quattro rapine allo stesso supermercato, commesse nello stesso periodo con modalità analoghe ed in ordine alle quali è concreto il sospetto che ne siano responsabili i due arrestati e per le quali gli stessi risultano indagati.