PALERMO: REALI DELL'OLANDA ATTERRATI AL 'FALCONE E BORSELLINO'

21 giugno 2017- 09:34

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sono atterrati pochi minuti fa all'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo, Re Willem-Alexander e la Regina Máxima d'Olanda, i reali che oggi visiteranno il capoluogo siciliano. I reali dei Paesi Bassi andranno alle 10 a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, dove verranno accolti dal sindaco Leoluca Orlando. Poi raggiungeranno Palazzo dei Normanni, dove il Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone li accompagnerà a visitare la Cappella Palatina. E subito dopo andranno in Questura per parlare di contrasto alle organizzazioni criminali che portano i migranti dal Nord Africa in Europa. Prevista anche la visita al centro Moltivolti di Ballarò, nato tre anni fa, che è un ristorante, un co-working, ma soprattutto un laboratorio di convivenza tra culture ed etnie diverse.