2 maggio 2018- 09:38 Palermo: regolamento dati personali, workshop Confcommercio

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Il Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali entrerà definitivamente in vigore il 25 maggio prossimo, ma le aziende cosa stanno facendo? Hanno tutte le informazioni e gli elementi per definire un piano degli adempimenti corretti ed esaustivi? C’è molta confusione sul mercato e gli stessi operatori dicono cose diverse". Così, Confcommercio Palermo con Assintel che ha organizzato per domani, giovedì 3 maggio, alle ore 10, nella sala consiglio un workshop con l’obiettivo di spiegare alle aziende quali sono gli step operativi necessari per adempiere al nuovo regolamento e anche quali strumenti sono a disposizione delle aziende per supportarle nei vari adempimenti. "Assintel con il suo Gruppo di lavoro sicurezza informatica è diventata il punto di riferimento del mercato sulle tematiche di cybersecurity e data protection e come tale, punto di supporto reale e concreto per le aziende che abbiano necessità di essere supportate sulle tematiche suddette", si legge in una nota. Il programma prevede dopo i saluti di Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo, Emanuele Spampinato, vice presidente Assintel, Rosario Minasola, Presidente Assintel Palermo, l’introduzione ai lavori di Paola Generali, vice presidente Assintel e coordinatrice GdL Sicurezza Assintel. Si parlerà a fondo del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali con i vari step: mappare i trattamenti di dati personali, individuare ruoli, responsabilità e compiti, definire ed attuare gli adempimenti per priorità d’azione, definizione delle misure di sicurezza adeguate, definizione di policy e procedure, procedura data breach, documentare la conformità. Infine, saranno illustrati gli strumenti a disposizione dei soci per la sicurezza informatica, per mettere al sicuro il proprio business, vademecum per la sicurezza dei dati.