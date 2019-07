24 luglio 2019- 17:48 Palermo: ricercata internazionale, polizia arresta cittadina olandese (2)

(AdnKronos) - Vice direttrice di una società attiva nel settore del trasporto internazionale di merci, con sede legale ad Amsterdam e quartier generale ad Atlanta, avrebbe, in virtù del suo ruolo, dato precise istruzioni ai suoi impiegati al fine di raggiungere accordi sottobanco con le compagnie concorrenti per far lievitare i prezzi applicati al traffico delle merci via aerea da e verso gli Usa. Il suo arresto, del quale è stato informato l'Interpol, è stato convalidato dalla Corte d’Appello di Palermo che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.