PALERMO: RICERCHE NELLA NOTTE PER UN RAGAZZO DISPERSO SU MONTE CATALFANO

21 giugno 2017- 08:05

Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sono proseguite per tutta la notte le ricerche sul Monte Catalfano a Bagheria (Palermo) di un ragazzo di 27 anni, S.M., di cui si sono perse le tracce ieri nella zona. Ieri sera è stata trovata la sua auto in un piazzale sul Monte. Sul posto per tutta la notte una squadra dei Vigili del fuoco con fotocellula e nucleo cinofilo. Sul posto anche Carabinieri, Polizia e Corpo forestale. Solo poco fa si è appreso che la cellula del telefono del ragazzo sarebbe stata agganciata in una zona di Palermo.