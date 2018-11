6 novembre 2018- 07:36 Palermo: rogo in negozio di biciclette, non si esclude il dolo

Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - Momenti di paura all'alba di oggi in un negozio di biciclette in via Val di Mazara a Palermo per il rogo che si è sviluppato nell'esercizio commerciale. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il fuoco. Ingenti i danni. Non si conoscono ancora i motivi dell'incendio ma, al momento, non si esclude il dolo.