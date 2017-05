PALERMO: RUBINO (PD), INSULTI FERRANDELLI DIMOSTRANO SUA POCHEZZA POLITICA

30 maggio 2017- 15:41

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Ferrandelli non perde occasione per tacere. Insultare in questo modo un ministro della Repubblica, peraltro in città per provare a dare una mano, e definire cialtrone il Primo cittadino è la dimostrazione della pochezza politica del personaggio che si mostra sempre più inadeguato alla carica per la quale concorre. I palermitani se ne accorgeranno". Lo ha detto il responsabile regionale dell'organizzazione del Pd Sicilia Antonio Rubino, replicando a distanza al candidato sindaco di Palermo del centrodestra, Fabrizio Ferrandelli che, oggi, parlando della visita del ministro Graziano Delrio a Palermo con il sindaco uscente Leoluca Orlando, ha detto: "Delrio è qui per fare una marchetta a quel cialtrone", definendo nuovamente così il primo cittadino.