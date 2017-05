PALERMO: SALVINI, CON NOI UOMINI CON FEDINE PENALI PULITE

26 maggio 2017- 18:32

Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - "Sono orgoglioso di non avere persone con la fedina penale sporca che ci portano voti e soldi. Non mi interessa e non li voglio". A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo per sostenere il candidato sindaco Ismaele La Vardera, tornando a parlare con i giornalisti della scelta di una parte del centrodestra di sostenere nella corsa a sindaco della città dell'ex dem Fabrizio Ferrandelli, appoggiato da forzisti e cuffariani. "Girando per Palermo vedo che gli altri stanno spendendo milioni - ha aggiunto -. Noi cerchiamo di essere i piccoli che danno una speranza vera ai palermitani, calcolando che i 5 Stelle qui a Palermo tra firme vere e firme false sono messi come gli altri. Sono orgoglioso di aver dato una possibilità di cambiamento: Orlando e Ferrandelli sono due facce della stessa medaglia".