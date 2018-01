PALERMO: SCOMPARSO PASTORE, ANCORA SENZA ESITO RICERCHE

5 gennaio 2018- 19:01

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Sono ancora senza esito le ricerche di un pastore romeno di 47 anni, scomparso ieri nel Palermitano. L'uomo, residente a San Giuseppe Jato, si era allontanato insieme al suo gregge, ma non ha più fatto rientro a casa. Le sue tracce si sono perse nei pressi della zona di Monte Pagnocco-Bellaura nei pressi di Portella della Ginestra. A denunciare la sua scomparsa ai carabinieri è stato il fratello, che non lo ha visto più fare rientro nella sua abitazione. Immediate sono scattate le ricerche che hanno permesso di rintracciare il suo gregge. Dell'uomo, invece, ancora nessuna traccia.