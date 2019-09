19 settembre 2019- 17:08 Palermo: scooter sul bus, individuato e sanzionato autista

Palermo, 19 set. (AdnKronos) - E' stato individuato e sanzionato con la sospensione di 15 giorni l'autista dell'Amat di Palermo che ieri sera ha caricato uno scooter sull'autobus in piazza Indipendenza fino al deposito dei mezzi in via Roccazzo. Lo rende noto l'Amat. La foto dello scooter sul bus è diventata virale.