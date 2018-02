PALERMO: SCOPERTO PARCHEGGIO ABUSIVO, DENUNCIATO IL TITOLARE

10 febbraio 2018- 10:34

Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - Continuano i servizi di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale ed ai reati di natura ambientale, in diverse aree del centro storico di Palermo, coordinati dalla Polizia di Stato. L’attività è stata condotta dagli Agenti della Sezione “Amministrativa” del Commissariato “Oreto-stazione”, unitamente a personale della Polizia Provinciale di Palermo. In via Venezia, gli operatori hanno constatato l’esistenza di un’attività abusiva di parcheggio, con annesso autolavaggio, anch’esso totalmente abusivo. L’attività ospitava all’interno due aree ben distinte, una adibita a parcheggio ad ore e l’altra a lavaggio.Al momento del controllo numerose erano le autovetture e le moto parcheggiate all’interno. A gestire l’attività un cittadino di nazionalità ghanese, privo di permesso di soggiorno e di qualsiasi documento di identificazione, motivo per cui dopo le operazioni di fotosegnalamento presso gli Uffici della Polizia Scientifica e gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Immigrazione, è stato adottato a suo carico un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Il titolare dell’attività B.B., palermitano di anni 70, è stato denunciato per la mancanza di autorizzazione allo scarico e del prescritto certificato di prevenzione incendi, nonché per lo smaltimento illecito di rifiuti, solidi e liquidi. Il locale è stato posto sotto sequestro preventivo, così come tutta l’attrezzatura necessaria per svolgere l’illecita attività. I veicoli ed i motoveicoli ospitati nella struttura sono stati, invece, riconsegnati ai legittimi proprietari.