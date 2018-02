PALERMO: SCREENING ONCOLOGICI, IN UN ANNO SCOPERTI DALL'ASP 226 TUMORI

1 febbraio 2018- 08:26

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Sono complessivamente 226 i tumori diagnosticati nel 2017 dall’Asp di Palermo attraverso i programmi di screening oncologici. Il report completo dell’attività sarà presentato oggi, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa in programma nei locali della direzione generale di via Giacomo Cusmano 24. Il Commissario dell’Azienda, Antonio Candela, comunicherà, tra l’altro, il calendario 2018 di Asp in Piazza e degli Open Day della prevenzione."L’intero programma 2018 degli screening oncologici dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo sarà supportato da una campagna di comunicazione", spiegano dall'Asp.