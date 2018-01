PALERMO: SEQUESTRATA DROGA PER OLTRE 9 MLN DI EURO, 3 ARRESTI

19 gennaio 2018- 11:12

Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - Una tonnellata e mezzo di droga per un valore al dettaglio di oltre 9 milioni di euro è stata sequestrata nel Palermitano dalla Polizia di Stato che ha arrestato un campano, Francesco Gallo, 49 anni, e due fratelli palermitani incensurati, Anthonj e Salvatore Basile, rispettivamente di 28 e 32 anni, titolari di una ditta di manufatti in cemento a Carini. Gli agenti della Squadra mobile ieri sera hanno bloccato, mentre accedeva nell'area della ditta, un autocarro proveniente dall'autostrada A19 guidato da Gallo. Nel cassone del mezzo, nascosti sotto un lenzuolo, i poliziotti hanno trovato 10 chili di cocaina suddivisi in panetti di circa un chilo ciascuno. A fare da staffetta al camion c'erano i due fratelli a bordo di un'auto.