PALERMO: SEQUESTRATA DROGA PER OLTRE 9 MLN DI EURO, 3 ARRESTI (2)

19 gennaio 2018- 11:12

(AdnKronos) - Agli investigatori hanno riferito di avere con l'autotrasportatore solo un rapporto di lavoro, ma la loro versione dei fatti non ha convinto gli agenti. E' scattata così la perquisizione dell'azienda e della loro abitazione, che ha consentito di scoprire in un piccolo magazzino, accatastate una sull’altra, 49 confezioni da 30 chili ciascuna di hashish per un peso complessivo di circa 1,470 chili. La cocaina una volta immessa sul mercato per la vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 1.500.000 di euro. Ancora più consistente il valore al dettaglio del sorprendente carico di hashish: anche oltre 8 milioni di euro. Le indagini proseguono per individuare i canali di approvigionamento della droga e le piazze di spaccio cui era destinato.