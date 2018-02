PALERMO: SEQUESTRO DA UN MILIONE DI EURO E QUADRO LO IACONO A IMPRENDITORE RAPPA (2)

7 febbraio 2018- 13:59

(Adnkronos) - Dalle indagini della Guardia di Finanza è inoltre emerso che Vincenzo Corrado Rappa ha sottratto dai beni della “Nuova Sport Car S.p.a.” anche un dipinto del pittore palermitano Francesco Lo Iacono, olio su tela “Palermo e Monte Pellegrino”, acquistato dalla casa d’aste Sotheby’s per una valore di circa 95.000 euro. Per queste vicende Virga e Rappa sono indagati, in concorso tra loro, per il delitto di peculato, nonché, quest’ultimo, anche per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.