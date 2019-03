14 marzo 2019- 11:46 Palermo: servizi controllo antidroga allo Zen, arrestati due pusher

Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, durante un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti effettuato nel quartiere “Zen 2”, hanno sorpreso due pusher in azione. I militari dell’Arma, dopo aver notato dei movimenti sospetti, hanno identificato C.M. e F.U., entrambi palermitani rispettivamente di 39 e 30 anni. A seguito della perquisizione personale e dell’ ispezione dei luoghi, i Carabinieri hanno rinvenuto 270 euro in possesso di F.U. ed all’interno di una confezione di caramelle in metallo abilmente occultata tramite l’utilizzo di una calamita interposta ad un tubo dell’acqua, ben 17 dosi di cocaina suddivise in bustine per un peso complessivo di 6,5 gr, il tutto è stato sottoposto a sequestro. La sostanza stupefacente è stata inviata al laboratorio analisi sezione scientifica del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.I due arrestati sono stati tradotti presso la locale casa circondariale “Antonio Lorusso”, in attesa dell’udienza di convalida. L’Autorità Giudiziaria dopo la convalida degli arresti, ha disposto per entrambi la misura dell’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.