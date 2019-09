12 settembre 2019- 15:47 Palermo: 'Settembre Unesco' per scoprire l'arabo normanna (3)

(AdnKronos) - Ad ognuno dei 13 siti, alcuni pressoché sconosciuti, toccherà una giornata di 'scoperta', o riscoperta, tramite visite guidate gratuite e incontri, affidati alle numerose associazioni che da sempre si battono per la valorizzazione del territorio e dei beni culturali. Un programma che andrà avanti per due settimane per concludersi con le ormai abituali e attese 'Notti Bianche' dei monumenti Unesco nell’ultimo weekend del mese: tre serate – venerdì 27 settembre a Palermo, sabato 28 settembre a Monreale e domenica 29 settembre a Cefalù - in cui i nove siti verranno aperti gratuitamente e in notturna.