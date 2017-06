PALERMO: SILENZIO DAL COMITATO ELETTORALE DEL M5S

11 giugno 2017- 23:31

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Silenzio al comitato del candidato sindaco del M5S di Palermo, dove nessun rappresentante del movimento di Grillo esce per parlare con i giornalisti. I cronisti sono tenuti in una stanza e nell'altra, della sede di via Scrofani, ci sono gli attivisti che raccolgono dati provenienti dai seggi elettorali.