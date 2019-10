16 ottobre 2019- 16:36 Palermo: simulazioni e tecniche di soccorso, 80 studenti alla scoperta della Protezione civile (2)

(Adnkronos) - I ragazzi hanno avuto l'opportunità di visitare la sala della Protezione civile, hanno partecipato a una simulazione di emergenza e assistito alla messa in pratica delle tecniche di primo soccorso. Hanno inoltre potuto visitare e scoprire il funzionamento della tenda Nbcr, una tenda di decontaminazione - l'unica nell'Italia meridionale - che per l'occasione è stata allestita nel giardino della prefettura. Venerdì 18 ottobre, alle 12, inoltre gli ottanta alunni saranno protagonisti di una simulazione di evacuazione che si terrà all'Istituto comprensivo Luigi Capuana, nell'ambito del progetto 'Io non rischio scuola'.