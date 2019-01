19 gennaio 2019- 10:38 Palermo: sindaco, ‘Rimpasto? Decido io tempi, rilancio per arrivare al 2035’

Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - "La consultazione andrà avanti fino a quando non deciderò che i tempi sono maturi per la decisione, che sarà comunque mia. Sarò io a decidere". Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, taglia corto e parlando con l’Adnkronos avvisa gli alleati: la decisione sul rimpasto spetta a lui. Anche sul timing. Le consultazioni per arrivare a un ‘tagliando’ della Giunta sono già state avviate nei giorni scorsi e i rumors parlano di un rimpasto della squadra di prof tra fine mese e i primi di gennaio. Orlando avverte: "Decido io quando i tempi saranno maturi. Il problema è il rilancio dell’amministrazione che oggi possiamo fare perché abbiamo messo in sicurezza il bilancio e le aziende partecipate". Il sindaco rivendica con orgoglio i traguardi tagliati dalla sua squadra. "Abbiamo raggiunto obiettivi importanti - dice -Oggi Palermo è la città più sicura d’Italia, come dice l’Istat, e al tempo stesso una città turistica che riceve continuamente riconoscimenti e premi. Adesso serve un rilancio per i prossimi tre anni e mezzo. Anzi, mi correggo, per i prossimi tredici anni e mezzo perché noi vogliamo arrivare al 2035 in maniera che questi traguardi siano confermati e rafforzati".