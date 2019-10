31 ottobre 2019- 15:55 Palermo: sorpreso mentre trasporta 80 kg di hashish, arrestato corriere droga

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto, per detenzione di sostanza stupefacente, Graziano Falanga, 45enne napoletano. L’uomo è stato trovato in possesso di circa, 80 kg di hashish mentre percorreva con la propria autovettura l’Autostrada A/19 in direzione del capoluogo. L’arresto è stato effettuato, in flagranza di reato, dai poliziotti della Squadra Mobile con l’ausilio degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello. Il mezzo su cui viaggiava l’uomo è stato notato dagli agenti, mentre transitava tenendo un’andatura sospetta ed una velocità non commisurata alle circostanze di tempo e di luogo nei pressi del casello autostradale di Buonfornello. Ad insospettire ulteriormente i poliziotti già nelle fasi della sua identificazione, l’atteggiamento particolarmente nervoso assunto dal conducente del veicolo e le poco plausibili argomentazioni fornite in ordine alle ragioni della sua presenza in provincia, tra cui quella di essere in viaggio alla volta di Palermo per acquistare un grosso quantitativo di “cassate siciliane” che poi avrebbe dovuto trasportare e rivendere in Germania, per il mercato tedesco. In ausilio agli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile per il controllo del mezzo sono intervenuti anche i colleghi della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello.Allo scopo di meglio approfondire i controlli a suo carico, l’uomo è stato successivamente accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile, dove il suo mezzo è stato sottoposto ad un’accurata perquisizione. A coadiuvare gli agenti anche il cane poliziotto antidroga della Questura “Yndira”, il quale già nelle prime fasi delle attività di controllo ha segnalato ripetutamente la presenza di sostanze stupefacenti sul veicolo, in particolare in prossimità dei vani posti immediatamente sotto i sedili anteriori. "Sulla base di queste indicazioni i poliziotti, approfondendo la ricerca, hanno rinvenuto all’interno di due vani appositamente ricavati sotto i sedili anteriori, 74 confezioni di Hashish, sigillate con nastro adesivo da imballaggio, nonché altri 68 panetti sfusi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 80 kg - dice la Questura - Alla luce di quanto accertato Falanga è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli, mentre lo stupefacente è stato sequestrato, unitamente al veicolo e ad un telefono cellulare in uso all’arrestato. Il grosso quantitativo di droga rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 200.000 Euro".