PALERMO: SPACCIO NEL 'PALAZZO DI FERRO', ARRESTATO UN GIOVANE

20 gennaio 2018- 12:33

Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri della stazione Falde dei Palermo hanno intensificato i controlli nei pressi di via Brigata Aosta, nelle adiacenze del noto 'palazzo di ferro', dove di recente c'era stato un duplice tentato omicidio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno osservato i movimenti di un giovane palermitano, Giuseppe Milazzo di 20 anni. Un via vai di persone ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere al controllo. Due uomini sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina appena ricevute da Milazzo che è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.A seguito della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di altre sei dosi di cocaina. Al termine della convalida dell’arresto avvenuto con rito direttissimo Milazzo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del processo.