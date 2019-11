7 novembre 2019- 10:33 Palermo: sportello Inps alla quinta circoscrizione

Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - I cittadini della V Circoscrizione di Palermo "avranno finalmente il proprio sportello Inps". "I cittadini della zona potranno recarsi nel proprio sportello senza bisogno di dover recarsi dall’altra parte della città. Dietro questo intervento c’è il lavoro del presidente della V circoscrizione Fabio Teresi", si legge in una nota. "Da adesso i cittadini della V circoscrizione avranno il loro sportello Inps - dice Teresi - Un gesto davvero utile a tutta la comunità, e soprattutto per gli abitanti del quartiere. Niente più viaggi in giro per la città insomma. Tutto è già pronto, ieri abbiamo firmato il contratto tra l’amministrazione e l’Inps. Sono felicissimo di questo lavoro» racconta. Gli uffici saranno piantati presso la sede della Circoscrizione a Largo Pozzillo. Per i tempi si aspetta che l’INPS avvii i lavori di sistemazione degli uffici".