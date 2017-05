PALERMO: STUDENTE MAROCCHINO ESPULSO, ATTESA DECISIONE SU PERMESSO SOGGIORNO

10 maggio 2017- 14:24

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - C'è attesa da parte dell'ufficio migranti della Cgil e dei legali per la decisione della Commissione territoriale per i richiedenti protezione internazionale di Caltanissetta, riunita stamattina in audizione per decidere se rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari a S.M, il giovane marocchino che seminò il panico all'Università di Palermo con alcune frasi rivolte agli studenti. Da 28 giorni il ragazzo, che la Cgil assiste assieme al suo legale, si trova al Cpr di Caltanissetta (ex Cie) senza cure adeguate. "La nostra preoccupazione è che la sua salute possa peggiorare - spiegano dal sindacato -. Il Cpr è un centro di rimpatrio non è una clinica". La responsabile migranti della Cgil di Palermo, Bijou Nzirirane, esprime "preoccupazione" per "il ritardo nelle cure adeguate" che avrebbero dovuto essere prestate al giovane universitario marocchino sin da quando, quasi un mese fa, venne prelevato dalle forze dell'ordine e portato all'ex Cie di Caltanissetta.