PALERMO: STUDENTE MAROCCHINO ESPULSO, ATTESA DECISIONE SU PERMESSO SOGGIORNO (2)

10 maggio 2017- 14:24

(AdnKronos) - "Quel giorno – aggiunge - il medico del centro di salute mentale dell'Asp, al quale c'eravamo rivolti, aveva detto che S. doveva essere subito ricoverato e sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio". La richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale finalizzata ad avere la titolarità di un permesso per motivi umanitari, in considerazione delle gravi condizioni di salute del ragazzo, è stata presentata sabato scorso. "Contrariamente alla prassi – spiega il legale, Ilenia Grottadaurea - la Commissione, con una procedura che definirei ultra accelerata, ha fissato l'audizione a oggi, a pochissimi giorni di distanza dalla formalizzazione dell'istanza". Intanto, ieri si è tenuta presso il Cpr l'udienza che ha convalidato il trattenimento nel centro del ragazzo per soli 15 giorni (la legge nei casi ordinari prevede 60 giorni).