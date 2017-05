PALERMO: STUDENTE MAROCCHINO ESPULSO, RIGETTATA RICHIESTA ANNULLAMENTO

3 maggio 2017- 19:29

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - E' stata rigettata dal giudice di pace di Palermo la richiesta di annullamento del provvedimento di espulsione dello studente universitario marocchino, che nelle scorse settimane seminò il panico nella mensa del Santi Romano, in viale delle Scienze, urlando frasi sconnesse. Il giovane, che dal 13 aprile si trova al Cie di Caltanissetta, ha problemi psichiatrici. "Un luogo di espulsione non è un posto adatto alle cure. Si deve assicurare il diritto alla salute in un posto idoneo: il ragazzo versa in condizioni di salute precarie" dice la responsabile migranti della Cgil Palermo, Buijou Nzirirane, che assieme al legale dello studente sta seguendo la vicenda. L'avvocato sta valutando le vie da seguire, tra le quali il ricorso in Cassazione. Intanto, si attende l'esito dell'istanza inoltrata dal legale a Questura e Prefettura per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di salute. "Penso che sia una pagina buia dell'Italia, che sta dimostrando di non essere un Paese che tutela in maniera adeguata i diritti degli esseri umani – dichiara il legale del ragazzo, Ilenia Grottadaurea -. Noi stiamo eseguendo tutte le vie legali, al di là dell'istanza depositata per il rilascio del permesso di soggiorno di cui stiamo attendendo l'esito. Vogliamo assicurare una speranza di vita al ragazzo. Se l'istanza venisse accolta, il giovane sarà curato in una idonea struttura finalizzata a fornirgli le cure necessarie. Poi i medici valuteranno la situazione e la tempistica necessaria per le cure da fornirgli".