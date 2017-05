PALERMO: STUDENTE MAROCCHINO ESPULSO, RINVIO PER DECISIONE SU PERMESSO SOGGIORNO

10 maggio 2017- 20:26

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Sospesa l'udienza della Commissione territoriale per i richiedenti protezione internazionale di Caltanissetta che avrebbe dovuto decidere sul rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di salute al giovane universitario marocchino che nelle scorso settimane seminò il panico alla mensa universitaria, urlando frasi sconnesse. Lo straniero si trova da circa un mese all'ex Cie di Caltanissetta. Stamani in Aula ha avuto un malore e l'udienza della commissione è stata rinviata alle prossime settimane. "La sua situazione poteva peggiorare e questa crisi lo dimostra – dice la responsabile dell’ufficio migranti della Cgil Palermo, Bijou Nzirirane – Deve essere portato in un posto dove può essere curato. Spero che il prefetto e la commissione stessa prendano atto della situazione e prendano provvedimenti idonei a risolvere la situazione. È da 28 giorni trattenuto in una struttura non adeguata per le cure". "Il ragazzo ha accusato un tremolio, delirava e manifestava chiari segni di scompenso psichico evidenti agli occhi di tutti - racconta il legale del ragazzo, l’avvocato Ilenia Grottadaurea -. Il malessere ha evidenziato che il giovane è in condizioni di vulnerabilità e che la cura non è quella adeguata. L’ex Cie di Caltanissetta, il centro per il rimpatrio in cui si trova, evidentemente non è adeguato per le sue condizioni di salute, che in questa situazione si stanno aggravando" conclude il legale.