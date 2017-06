PALERMO: SU UN TERZO DI SEGGI SCRUTINATI ORLANDO AL 45 PER CENTO

12 giugno 2017- 07:22

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Leoluca Orlando veleggia verso la vittoria al 45 per cento. In 204 su 600 sezioni scrutinate il sindaco uscente di Palermo si attesta al 45,71 per cento. Al secondo posto il candidato dei 'Coraggiosi' Fabrizio Ferrandelli al 32,3 per cento, seguito da Ugo Forello del M5S al 15,9 per cento.