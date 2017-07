PALERMO: SUL CASSARO 'LA FESTA DELL'ONESTà' PER RICORDARE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (2)

28 luglio 2017- 14:39

(AdnKronos) - Il programma definitivo non è stato ancora anticipato, ma sono decine le associazioni che organizzeranno diversi eventi per tutta la giornata per ricordare il sacrificio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che prestò il suo servizio nella lotta alla mafia prima da generale al Comando della Legione Carabinieri Sicilia e poi per 100 giorni da prefetto. Per tutta la giornata le associazioni animeranno il Cassaro Alto con presentazioni di libri, concerti, laboratori per bambini e incontri. "Sarà una giornata ricca di eventi - dice Francesco Lombardo di Cassaro Alto - E avremo anche la presenza di un 'cittadino' del Cassaro, l'ex Questore Guido Longo, oggi Prefetto. Ma anche la fanfare dei Carabinieri, iniziative in Biblioteca centrale, e poi la presentazione del libro di Nando, Rita e Simona Dalla Chiesa 'Un papà con gli alamari'. E tanto altro". La Presidente dell'associazione Cassaro Alto, Giovanna Analdi, tra gli organizzatore della 'Via dei Librai' che quest'anno ha riscosso un grande successo, si augura che "il Cassaro torni a essere il cuore pulsante di Palermo. Siamo felici di condividere con la città il ricordo del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa". E dice che "il sacrificio di Dalla Chiesa e delle altre vittimi di Cosa nostra non è stato vano perché c'è una città sommersa che li sostiene. Non è vero che con l'omicidio Dalla Chiesa è finita la speranza dei siciliani onesti", come recitava un cartellone apparso dopo l'eccidio di via Carini. Vito Lo Monaco, Presidente del Centro Pio La Torre, ha parlato della "antimafia di cartone" che, a suo avviso "deve scomparire". Fabio Giambrone, Presidente Gesap, che ha contribuito alla riuscita della manifestazione, spiega: "La Festa dell'ontesà è un modo per onorare la memoria dei tanti caduti per mano mafiosa. Saremo presenti anche all'aeroporto con manifesti e materiale pubblicitario". Patrizia Di Dio ha voluto leggere un passo del post scritto un anno fa da Rita Dalla Chiesa parlando proprio della prima edizione della Festa dell'Onestà. "Il simbolo della rosa - dice - è l'immagine della speranza. E il messaggio di speranza è che Palermo ce la sta facendo".