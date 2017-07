PALERMO: TANTILLO (FI), LETTERA FIGUCCIA A BERLUSCONI? BUON METODO PER FINIRE SUI GIORNALI

26 luglio 2017- 13:21

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "La lettera aperta di Sabrina Figuccia a Silvio Berlusconi? Un buon metodo per finire sui giornali, quando non si hanno argomenti per la città... Tutto il contenuto della lettera è incommentabile, saranno i cittadini a giudicare". Lo ha detto all'Adnkronos Giulio Tantillo, consigliere comunale di Forza Italia a Palermo, replicando a distanza alla collega forzista Sabrina Figuccia, che oggi lo ha indirettamente attaccato in una lettera aperta inviata a Silvio Berlusconi. "La scorsa campagna elettorale per le amministrative ha fatto emergere una serie di problematiche interne al nostro partito ed in particolare all'uso improprio della legge sulla doppia preferenza di genere, che ha permesso ad un solo candidato uomo di creare una sorta di harem intorno a se stesso - scrive Figuccia - Diverse donne in lista sono così state strumentalizzate a danno non solo della loro forte passione politica, ma anche dei risultati complessivi della lista, che si è attestata ad un misero 8%". "E se questo non fosse già abbastanza grave, purtroppo la situazione sta continuando a peggiorare perché lo stesso candidato, che usando le donne in lista, ha ottenuto il maggior numero di voti in Forza Italia, il giorno dopo la proclamazione degli eletti, ha dichiarato alla stampa locale la sua disponibilità, nonché simpatia verso il candidato alla presidenza del consiglio, giustamente sostenuto dalla maggioranza", prosegue la consigliera comunale.